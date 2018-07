Terremoto seguido de tsunami devastou o Japão na sexta-feira. Toda rede de infraestrutura está comprometida. FOTO: Reuters

Os preços de importantes componentes tecnológicos continuavam avançando nesta terça-feira, 15, enquanto os danos causados pelo terremoto do Japão ameaçavam prejudicar as cadeias mundiais de produção industrial por um tempo mais longo do que os analistas haviam previsto.

Dezenas de empresas japonesas, de fabricantes de componentes a grupos de eletrônica e montadoras de automóveis, estão mantendo suas fábricas fechadas, e os danos à infraestrutura, incluindo estradas, redes de energia, ferrovias e portos, demorarão meses para ser reparados.

A perspectiva de perturbações mundiais nos suprimentos levaram empresas de todo o mundo a uma corrida por fontes alternativas de componentes de alta tecnologia, um setor em que o Japão continua a ser um dos protagonistas mundiais.

O grupo de pesquisa IHS iSuppli afirmou que o terremoto e suas consequências podem resultar em escassez significativa de certos componentes eletrônicos e causar fortes aumentos de preços.

“Embora haja pouca informação de danos efetivos nas linhas de produção de eletrônicos, o impacto sobre os transportes e a infraestrutura resultará em perturbações no suprimento, resultando em escassez e alta de preços”, afirmou a iSuppli.

“Os componentes afetados incluirão chips de memória flash NAND, DRAM, componentes lógicos padronizados, painéis de cristal líquido (LCD) e componentes e outros materiais para LCDs”, afirmou a empresa.

Os preços de chips de memória flash NAND no mercado à vista continuaram em alta nesta terça-feira, subindo em quase 3 pontos percentuais após a alta de 20% na véspera, enquanto os preços dos chips de memória DRAM subiram mais 0,2% depois dos 7% da segunda-feira, de acordo com a DRAMeXchange, que acompanha os negócios nesses mercados.

O Japão responde por um quinto da produção mundial de semicondutores, o que inclui 40% dos chips de memória flash usados em todo tipo de aparelho, de celulares inteligentes a tablets e computadores.

Mesmo que os embarques de componentes sejam afetados pelo terremoto por apenas duas semanas, a escassez e seu impacto sobre os preços devem perdurar até o terceiro trimestre, segundo a iSuppli.

/ Miyoung Kim (REUTERS)