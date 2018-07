[UPDATE] – Já temos os valores completos. Estão abaixo.

A princípio, o preço do iPhone 3GS está menor do que o praticado para o modelo anterior. O iPhone 3G, de 16GB, por exemplo, custava de R$ 1.199 a R$ 1.789 (no menor plano iPhone 50). E o 3GS, com a mesma capacidade, agora custará de R$ 749 a R$ 1.699 (no pré-pago).

O iPhone 3G de 8GB continua à venda, dessa vez, pelo preço mais acessível já praticado oficialmente no Brasil por um iPhone até agora (ainda falta saber os novos valores da Claro), mostrando que o telefone poderia, sim, ter um subsídio maior por parte das operadoras. No ano passado, analistas diziam que o telefone não poderia ser vendido por um preço médio abaixo de R$ 1.000.

Mas, considerando que o valor de R$ 449 só vale para quem assinar um plano com mensalidade de R$ 585, o telefone ainda está muito caro. Nos Estados Unidos, a operadora AT&T vende o mesmo modelo de 8GB por US$ 99 (pouco mais de R$ 180) com um contrato de 2 anos. Fabricantes e operadoras costumam culpar a alta carga tributária do Brasil pelos preços.

Segundo a consultoria Gartner, foram vendidos 175.900 iPhones no Brasil até fim de junho deste ano, 108 mil só no 2º trimestre de 2009, o que rendeu à Apple cerca de 1% do mercado de celulares no País. A RIM, que fabrica os BlackBerrys, vendeu bem mais no mesmo período. Foram 296.400 unidades. O fabricante líder no País é a Nokia, que teve 14,858 milhões de celulares vendidos aqui.

iPhone 3GS 32 GB

Pré-pago: R$ 1.999

Plano iPhone 50: R$ 1.549

Plano iPhone 90: R$ 1.399

Plano iPhone 150: R$ 1.299

Plano iPhone 180: R$ 1.249

Plano iPhone 350: R$ 1.199

Plano iPhone 650: R$ 1.099

Plano iPhone 900: R$ 1.049

Plano iPhone Completo: R$ 999

iPhone 3GS 16 GB

Pré-pago: R$ 1.699

Plano iPhone 50: R$ 1.249

Plano iPhone 90: R$ 1.099

Plano iPhone 150: R$ 1.049

Plano iPhone 180: R$ 949

Plano iPhone 350: R$ 899

Plano iPhone 650: R$ 849

Plano iPhone 900: R$ 799

Plano iPhone Completo: R$ 749

iPhone 3G 8 GB

Pré-pago: R$ 1.399

Plano iPhone 50: R$ 999

Plano iPhone 90: R$ 849

Plano iPhone 150: R$ 749

Plano iPhone 180: R$ 699

Plano iPhone 350: R$ 649

Plano iPhone 650: R$ 549

Plano iPhone 900: R$ 499

Plano iPhone Completo: 449

Planos iPhone da Vivo

iPhone 50

Mensalidade – R$ 71

50 minutos para ligações locais

Internet: 250 MB

100 SMS

50 MMS

+ 1 oferta Vivo Escolha

iPhone 90

Mensalidade – R$ 128

90 minutos para ligações locais

Internet: 500 MB

150 SMS

75 MMS

+ 1 oferta Vivo Escolha

iPhone 150

Mensalidade – R$ 163

150 minutos de ligações locais

Internet: 750 MB

150 SMS

75 MMS

+ 1 oferta Vivo Escola

iPhone 180

Mensalidade – R$ 219

180 minutos de ligações

Internet ilimitada

150 SMS

75 MMS

+ 1 oferta Vivo Escolha

iPhone 350

Mensalidade – R$ 270

350 minutos de ligações

Internet ilimitada

150 SMS

75 MMS

+ 1 oferta Vivo Escolha

iPhone 650

Mensalidade – R$ 360

650 minutos de ligações locais

Internet ilimitada

150 SMS

75 MMS

+ 1 oferta Vivo Escolha

iPhone 900

Mensalidade – R$ 427

900 minutos de ligações locais

Internet ilimitada

150 SMS

75 MMS

+ 1 oferta Vivo Escolha

iPhone Completo

Mensalidade – R$ 585

1.400 minutos para ligações locais

Internet ilimitada

150 SMS

75 MMS

+ Todas as ofertas do Vivo Escolha