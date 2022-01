Instituo do Sono Lista de aplicativos para ajudar a melhorar sua leitura

Está aberta a temporada de “vai ler um livro”. Ela costuma ocorrer na mesma época que o Big Brother Brasil (BBB) passa a ser transmitido. Para quem não se anima com o reality, que começa nesta segunda, 17, os livros físicos são apenas uma das possibilidades.

Nos últimos anos, uma geração de aplicativos transformou a prática e a organização da leitura de livros - digitais ou não. Com eles é possível fazer descobertas, conectar-se com outros leitores e manter o controle da velocidade e volume de obras lidas.

Abaixo, conheça algumas dessas ferramentas. Elas vão transformar as suas leituras. Boa diversão!

Cabeceira

Este é um aplicativo que incentiva a leitura: você encontra um cronômetro de leitura para ler por pelo menos um minuto sem parar - a ferramenta pode ser controlada, assim é possível fazer da sua leitura mais rápida e calcular sua capacidade. E ele possui um sistema de conquistas que é desbloqueado conforme seu progresso.

Você salva o progresso dos livros que está lendo, garantindo leitura contínua, faz uma lista do que deseja ler e do que já leu. É possível avaliar os livros para que outras pessoas vejam as recomendações. Cabeceira é totalmente gratuito e está disponível para iPhone e Android.

Além de ser um bom app para organizar suas listas de livros, o Cabeceira tem um vasto acervo de livros e tem filtros para diversificar sua experiência.

Na barra de pesquisa, ele oferece opções de emoções que você queira sentir em vez de temas específicos, e organiza os livros por ordem de “Em Alta”, “Lançamentos” ou pelos gostos do leitor.

Google Play Livros / Divulgação Acervo no Google Play Livros

Google Play Livros

É aquele com o menor volume de conteúdo gratuito - ele é gratuito apenas para baixar (vale para Android e iPhone). O Google Play Livros é um espaço para que você possa encontrar e comprar e-books, quadrinhos, mangás, livros didáticos e audiolivros mais vendidos.

Apesar disso, a plataforma tem muitos recursos para melhor leitura, como ler ou ouvir no Android, no iOS ou no navegador da Web, mesmo quando estiver offline. Ele permite continuar de onde parou em qualquer dispositivo e você pode personalizar sua experiência de leitura fazendo ajustes como tamanho dos caracteres, tipo de fonte, margens, alinhamento do texto, brilho e cores do plano de fundo e acompanhar seu progresso de leitura pela porcentagem restante.

É possível organizar sua biblioteca em estantes e elas podem ser divididas por tema ou gênero. Caso a memória do celular acabe, é possível salvar o conteúdo no cartão SD.

O app tem ferramentas de leitura para livros infantis, ajustando as definições de palavras adequadas para crianças, ouvir termos específicos ou acessar a leitura em voz alta. Ele permite usar o zoom no parágrafo que está sendo lido para facilitar a leitura.

O Google Drive tem sincronização com o aplicativo para possibilitar o compartilhamento com outras pessoas, acesso por outros dispositivos e para anotações sobre os livros. E ele possui modo noturno para ajustar automaticamente a cor do plano de fundo e o brilho.

NovelToon / Reprodução NovelToon, app de leitura de romances

NovelToon

NovelToon é uma plataforma gratuita para ler e criar romances online. Você pode participar do fórum comunitário, tornar-se o criador e descobrir novas obras, e acompanhar amigos da comunidade crescendo e arrecadando fundos por meio de suas obras. A plataforma ainda proporciona a chance de sua história ser adaptada para mangá.

Nele, há romances em muitos gêneros: casamento, máfia, gravidez, vampiro, lobisomem, LGBTQI+ etc. Outra categoria dentro da plataforma são as novelas dialógicas atualizadas de maneira constante.

Na rede , os autores têm o trabalho protegido por direitos autorais e também recebem pagamentos de royalties. As ferramentas de comentários permitem que os usuários tenham interação com os autores e outros leitores e geram repercussão para a história.

O aplicativo tem sistema de recompensas em forma de pontos para autores e para os leitores, incentivando criação e leitura num sistema de ranking online. Ele é gratuito e está disponível para download para Android e iPhone.

Skoob Skoob, rede social de leitura

Skoob

Skoob é uma rede social de leitores feita para compartilhar suas experiências numa linha do tempo onde outros usuários podem interagir, ver seu progresso e reações durante a leitura. Nela, é possível ler livros, revistas e HQs.

No aplicativo, você tem três linhas do tempo, a “geral” onde ficam os posts diversos, a “seguindo” para ver as postagens de quem você segue, e a “amigos” para acompanhar o que seus amigos estão lendo. Além disso, todas as linhas do tempo possuem um recurso de “spoiler” para caso você esteja lendo o livro comentado sua experiência não seja afetada.

Para a barra de pesquisa existe a opção de procurar o livro por título, autor ou escaneando o ISBN do livro físico. Também existe uma opção de pesquisa para encontrar amigos que usam a rede social.

No seu perfil, tem um contador de páginas, que indica quantas páginas você já leu, somando tudo que já foi lido. O aplicativo também tem estantes com diferentes categorias: tudo, lidos, lendo, quero ler, relendo, abandonei e favoritos. É possível ainda postar comentários, resenhas e vídeos sobre sua leitura.

Para incentivar a leitura, o aplicativo propõe desafios interativos para o leitor, como um desafio de ler todo dia. Além de possuir um ranking de leitura, promovendo a interação entre os leitores.

Na interface, o Skoob possui recursos básicos de customização de tema, com diversas cores e de mensagens entre usuários. O app está disponível para iPhone e Android, gratuito, mas é possível fazer compra de livros dentro da plataforma.

Reprodução/Spirit Spirit, app para ler Fanfics

Spirit

Para os entusiastas de fanfics, o Spirit é especializado nessa categoria. Oferece um acervo extenso com histórias fictícias de famosos, e um lugar para você mesmo publicar suas próprias histórias.

Ele divide suas leituras na aba da biblioteca, com tudo que você está lendo, já leu ou vai ler. A pesquisa de histórias pode ser feita por categoria, gêneros ou recomendações do próprio app.

Nos recursos para escritores, o Spirit tem espaço para compartilhar, comentar e adicionar histórias aos favoritos. Ele também mantém os leitores atualizados da data de ultima atualização dos textos,

Esse é o espaço perfeito para leitores e escritores de ficção. O app é gratuito e está disponível para Android e iPhone.

the literary platform Storytell, aplicativo para ler e escrever histórias

Storytel

Um aplicativo mais simples onde você tem livros separados por temas e por avaliações de leitores. Funciona como um organizador de leitura para ter metas de leitura e ver suas estatísticas como leitor.

Com temas diversos, as pesquisas trazem nos resultados os mais lidos e melhores avaliados entre os livros do tema. O aplicativo possui um plano pago que oferece leituras exclusivas de bestsellers, audiobooks e histórias exclusivas da própria plataforma.

Você pode fazer listas do que deseja ler e obter estatísticas de como anda sua leitura e de quantos livros já leu. O aplicativo é gratuito e está disponível para iPhone e Android.

Shutterstock Wattpad na tela do celular

Wattpad

É uma rede social onde os usuários tanto podem ler livros ou histórias separados por tema, classificação indicativa ou filtrá-los por tags, quanto podem criar suas próprias histórias. A plataforma é conhecida por ser um lugar onde escritores amadores começam a praticar sua escrita.

O Wattpad possui um modo de leitura, que permite ter o campo de visão inteiro ocupado apenas pelo texto - ele salva o progresso da leitura automaticamente para que o leitor possa continuar posteriormente de onde parou. Além disso, você também pode adicionar livros ou histórias às suas listas personalizadas.

Para os escritores, é possível criar histórias e dividi-las em capítulos - elas podem ser publicadas e arquivadas a qualquer momento. A rede oferece um sistema básico de seguidores e de feedback das histórias similar ao do Instagram, com curtidas e comentários, mas também é possível saber quando pessoas adicionam suas histórias às listas de leitura delas.

Para quem está disposto a colocar a mão no bolso, ele tem também recursos pagos para aqueles que querem ter acesso a mais histórias, retirar anúncios da tela, obter figurinhas de reações para comentários e ler histórias offline ilimitadas.

O aplicativo é gratuito e está disponível para iPhone e Android.

