SEUL – O lucro trimestral da LG Electronics subiu 25%, depois que a empresa reduziu em mais de 50% as perdas de sua problemática divisão de celulares e que a unidade de televisores saiu do vermelho.

A companhia, segunda maior fabricante mundial de televisores, atrás da Samsung Electronics, pode enfrentar dificuldades para manter essa melhora nos resultados em meio à demanda persistentemente fraca por televisores e ao aumento nos custos de produção de refrigeradores e máquinas de lavar, segundo analistas.

A divisão de celulares da LG vem registrando prejuízos nos cinco últimos trimestres, penalizada pela ausência de modelos de smartphones fortes o suficiente para concorrer com a Apple e a Samsung.

A empresa também se uniu a Philips, Whirlpool e Electrolux no anúncio de resultados pouco animadores para eletrodomésticos e no alerta de que o segundo semestre continuará fraco.

“O resultado supera as expectativas do mercado, que haviam sido rebaixadas, e a margem de lucro da divisão de celulares melhorou no segundo trimestre,” disse Han Eun-mee, analista da HI Investment & Securities.

“Mas, para uma recuperação de base ampla, existem diversas coisas que a LG precisa resolver. Sua divisão de eletrodomésticos enfrenta uma guerra de preços e baixa demanda. E ela precisa oferecer modelos de celulares novos e convincentes”, acrescentou.

David Jung, vice-presidente financeiro da LG, espera que o lucro do terceiro trimestre caia em relação ao período anterior, com queda nos embarques de celulares e condicionadores de ar, ainda que as vendas de televisores devam crescer.

A LG, terceira maior fabricante mundial de celulares, teve lucro operacional de 158 bilhões de wons (US$ 150 milhões) no segundo trimestre, ante previsão do mercado de 200 bilhões de wons, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

Dados da comScore referentes a maio colocam a LG como a segunda marca de celulares com mais clientes (21,1%), atrás apenas da Samsung (24,8%), e apresentando uma leve alta de 0,2% em relação fevereiro desse mesmo ano.

