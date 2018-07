A Warner Music reportou, na quinta, 6, um prejuízo menor do que o esperado no primeiro trimestre, já que as vendas de música digital ajudaram a compensar a queda na receita com CDs, levando suas ações a saltarem 10%. A presença de artistas com altas vendas e uma política de controle de gastos ajudou a reduzir o prejuízo líquido da gravadora, segundo o Thomson Reuters I/B/E/S.

“A perda foi menor que o esperado e investidores estão esperando que a segunda metade do ano fiscal tenha um calendário de lançamentos muito melhor”, disse a analista da Standard & Poor’s Tuna Amobi.

A Warner Music, terceira maior gravadora do mundo em vendas, afirmou que sua receita caiu 1,3% para US$ 662 milhões. As vendas de música caíram 0,9% em comparação com o segundo trimestre do ano anterior, devido aos mercados norte-americanos, asiático e europeu, compensado especialmente por uma força nas vendas na Grã-Bretanha.

Já as vendas de música digital cresceram 13,9% para US$ 189 milhões, representando quase 35% das vendas totais do trimestre. Executivos afirmaram que as vendas de música digital se beneficiaram da expansão do iTunes Music Store, da Apple, em mercados internacionais, especialmente com a crescente presença do iPhone em novos mercados.

A loja online é a maior varejista de música dos EUA e representa mais de 70 por cento das vendas totais de música digital.