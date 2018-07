Primeiro-ministro David Cameron pediu a empresas como Google, Yahoo e Bing para bloquearem imagens de abusos

LONDRES – O primeiro-ministro britânico David Cameron pediu neste domingo, 21, aos provedores de serviço de busca na internet, como Google, Yahoo e Bing para bloquear imagens de abuso de crianças, cobrando mais ações contra a pornografia online.

Em uma entrevista à televisão, Cameron disse que as ferramentas de busca devem bloquear os resultados para procuras que usem determinadas palavras, de modo a impedir os usuários da internet que acessam imagens ilegais.

Apesar de as empresas de busca se comprometerem a ajudar a remover imagens da internet, Cameron disse querer que elas cheguem mais longe.

Cameron disse que o governo está pronto para introduzir novas leis se as ferramentas de busca não oferecerem cooperação suficiente.

Na semana passada, autoridades norte-americanas disseram ter prendido 255 pessoas suspeitas de exploração sexual de crianças na internet.

Em junho, o Google doou o equivalente a US$ 4,6 milhões para combater o problema.

“Nós temos uma atitude de tolerância zero para com imagens de abuso sexual infantil. Sempre que descobrimos isso, nós respondemos rapidamente e remover e reportar o ocorrido”, disse um porta-voz do Google.

O Bing disse que apoia campanhas educativas e de detenção e que estava trabalhando com o governo britânico para determinar a melhor abordagem de toda a indústria para combater os conteúdos ilegais. O Yahoo não estava imediatamente disponível para comentar.

/ REUTERS