Com projeção de lucros abaixo do esperado, CEO será substituído pelo presidente do conselho da empresa

O presidente Tsuneji Uchida. FOTO: Reuters

TÓQUIO – A Canon anunciou nesta segunda-feira, 30, que o presidente Tsuneji Uchida vai renunciar ao cargo e será substituído pelo presidente do conselho Fujio Mitarai, que volta à presidência após a fabricante de câmeras e impressoras projetar ganhos bem abaixo do esperado para este ano.

Assim como outras exportadoras japonesas, a Canon – que tem 80% da sua receita proveniente de outros países – vem sendo prejudicada pelo iene forte, pelo fraco cenário econômico e pelas enchentes na Tailândia, embora tenha agido de forma bastante agressiva para contornar esses desafios, cortando custos e aumentando a automatização das operações.

“Em função da valorização histórica do iene combinada com os efeitos do terremoto (no Japão) e das enchentes (na Tailândia), todos os negócios da Canon enfrentaram condições extremamente difíceis ao longo do ano”, afirmou a companhia em comunicado.

A Canon informou que Uchida renunciará oficialmente em 29 de março, quando será substituído por Mitarai, que ocupou a presidência de 1995 a 2006, quando acumulou a função de presidente do conselho de administração.

A companhia prevê lucro operacional para este ano de 390 bilhões de ienes ( US$ 5,1 bilhões), abaixo da média de estimativas de 470 bilhões de ienes, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

