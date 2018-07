Paul Ottelini trabalhou por quase 40 anos na empresa; em 2005 assumiu o cargo de CEO

SÃO PAULO - A Intel informou nesta segunda-feira, 19, que seu presidente-executivo, Paul Ottelini, vai se aposentar em maio, na ocasião da reunião anual de acionistas.

“Depois de quase quatro décadas com a empresa e oito anos como CEO, é hora de seguir em frente e transferir comando da Intel para uma nova geração de liderança”, disse Ottelini, em comunicado divulgado pela Intel. Com 62 anos, ele foi o quinto presidente-executivo da companhia quando assumiu o cargo no segundo trimestre de 2005.

Durante sua gestão a Intel alcançou recorde de receita e de lucro líquido. A receita anual da empresa passou de US$ 38,8 bilhões para US$ 54 bilhões.

O conselho de diretores da Intel afirmou que vai considerar candidatos internos e externos para ocupar a presidência.

A empresa acrescentou que o processo de “transição de liderança” deve durar seis meses.

