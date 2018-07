Luca Luciani pode deixar o cargo após investigação que acusa a empresa de fraudar ativação de chips

Luca Luciani está envolvido em caso que acusa Tim de fraudar ativação de chips. FOTO: Sergio Castro/AE

MILÃO – O presidente da Tim Participações, Luca Luciani, está pronto para deixar o cargo, em um revés para a operadora após o executivo ser alvo de investigação de autoridades italianas envolvendo chips de telefonia móvel irregulares, disse uma fonte próxima ao assunto.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“O conselho da Telecom Italia se reuniu em 2 de maio para discutir a situação de Luciani à luz de seu envolvimento na investigação. Uma solução está sendo buscada. Provavelmente resultará na saída dele da empresa”, afirmou a fonte à Reuters nesta sexta-feira.

Segundo o Corriere della Sera, a investigação está sendo feita pelo Ministério Público de Milão e surgiu a partir de um relatório da empresa de consultoria Deloitte, encomendado pela própria Telecom Italia.

Luciani tem contribuído para o forte desempenho da Tim, segunda maior companhia de telefonia móvel do Brasil em participação de mercado.

A Telecom Italia não comentou o assunto, enquanto a Tim, na véspera, não confirmou a saída de Luciani. Procurada pelo ‘Link’, a Tim, por meio de sua assessoria, disse não ter ainda nenhum esclarecimento oficial sobre o caso.

A investigação, que já dura cinco anos, analisa a ativação supostamente fraudulenta de cerca de 37 mil chips (SIM cards), inflando, assim, o orçamento. Alguns destes chips foram ativados para usuários falecidos ou ficcionais, disseram investigadores à época.

/REUTERS