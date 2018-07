Empresa que já foi dominante na web passa hoje por dificuldades

SAN FRANCISCO – O presidente do conselho do Yahoo, Roy Bostock, e três outros conselheiros se aposentarão enquanto a empresa em dificuldades continua discussões com o objetivo de revisar seus ativos asiáticos, incluindo participações no chinês Alibaba Group e no Yahoo japonês.

A empresa -antigamente uma figura dominante do mercado da Internet, mas que hoje se encontra em revisão estratégica com o objetivo de reviver crescimento dormente- disse nesta terça-feira, 7, que havia promovido Alfred Amoroso e Maynard Webb a diretores independentes.

Bostock e os conselheiros Vyomesh Joshi, Gary Wilson e Arthur Kern não disputarão reeleição na próxima reunião de acionistas.

“Nós nos reunimos com investidores em potencial e examinamos propostas em relação a um investimento de equities na empresa. Até agora, nenhuma proposta foi considerada atrativa a nossos acionistas pelo comitê”, disse Bostock numa carta aos acionistas.

“Nós também mantemos discussões ativas com nossos parceiros na Ásia em relação à possibilidade de reestruturar nossas fatias no Alibaba Group e no Yahoo Japan. A complexidade de natureza única dessas transações é significativa”.

/ Reuters