Protesto na unidade de Tucheng. FOTO: Pichi Chuang/Reuters

Três funcionários da fabricante de peças Foxconn Electronics estão presos desde 26 de dezembro por suposto vazamento de imagens do novo tablet da Apple, iPad 2, lançado oficialmente três meses depois. Os funcionários foram presos na época por autoridades chinesas, mas só sofreram acusação formal no dia 23 de março deste ano. As informações são do portal chinês sznews.com e foram republicadas pelo tradicional jornal chinês Digitimes.

Em dezembro de 2010, surgiram vários rumores sobre a data de lançamento e recursos da nova versão do tablet da Apple. No mesmo mês, fotos que mostravam o suposto iPad 2 circularam pela internet. As suspeitas caíram imediatamente na Foxconn, uma das principais fabricantes de aparelhos Apple. A empresa recorreu então à polícia que, por sua vez, prendeu três pessoas. Os acusados trabalhavam na fábrica de Shenzhen da Foxconn, a sudeste da China, próximo a Hong Kong.

Em 2010 a Foxconn foi destaque no noticiário internacional por causa de uma onda de suicídios de funcionários de suas fábricas. Quinze trabalhadores da Foxconn, do grupo Hon Hai,se mataram e três falharam ao tentar entre 2010 e 2011. Suas fábricas já foram investigadas e a empresa sofre acusações de abusos trabalhistas. Na época, a empresa aumentou os salários dos funcionários, promoveu atividades educativas e colocou barras nas janelas das habitações dos funcionários (que também vivem dentro dos complexos industriais da empresa).

A empresa divulgou recentemente seu balanço financeiro anual. Segundo o Digitimes, a Foxconn teve faturamento de US$ 103,6 bilhões em 2010, um aumento de 53,3% em relação ao ano anterior.

No Brasil. No início do mês o ministro de Ciência e Tecnologia, Aloízio Mercadante, confirmou que a Apple e a Foxconn vão produzir tablets em terreno brasileiro. A empresa de Taiwan, que possui fábricas em Jundiaí, Indaiatuba, Manaus e Sorocaba, não se pronuncia oficialmente sobre a questão.

À imprensa chinesa, Mercadante disse não saber qual fábrica especificamente começará a produção. O jornal China Times, entretanto, havia adiantado que o grupo Hon Hai tinha intenções de produzir aparelhos Apple na fábrica de Jundiaí, São Paulo.

A presidente Dilma Roussef fez uma viagem à China no início de abril atrás de negociações e busca de investimentos por empresas de tecnologia. Além desse fator, a possível isenção de impostos sobre a produção de aparelhos tablets no país pode também ter sido um atrativo para a Apple.