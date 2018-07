Máquina de 1976 foi vendida por US$ 374,5 mil em leilão na Sotheby’s, de Nova York

NOVA YORK – Um exemplar do primeiro computador da Apple, fabricado por Steve Jobs e Steve Wozniak em 1976, foi vendido nesta sexta-feira em Nova York por US$ 374,5 mil, em um leilão realizado pela Sotheby’s no qual também foram oferecidas as primeiras edições de livros e manuscritos de figuras históricas.

Exemplar do primeiro computador da Apple leiloado na Sotheby’s FOTO: Divulgação

“Este computador representa o nascimento da Apple, não só em teoria, mas também como produto físico”, disse à Agência Efe o diretor do departamento de Livros da Sotheby’s, Richard Austin, em alusão a um dos 50 computadores que restam da primeira série de 200 criados por Jobs e Wozniak.

Mais de 35 anos depois, este computador, um dos seis únicos daquela época que ainda funcionam e que inclui os manuais de usuário básico, alcançou um preço de US$ 374,5 mil.

Este protótipo foi apresentado por Jobs e Wozniak no Clube de Computadores Homebrew, em Palo Alto (Califórnia) em 1976, e apenas Paul Terrell, proprietário de uma cadeia de lojas chamada Byte Shop, se interessou pelo produto.

Terrell lhes encomendou um pedido de 50 computadores, que os dois inventores fabricaram em 30 dias, e começou a vendê-los por US$ 666,66 a unidade.

“Este é o primeiro computador no qual se pôde teclar de modo que as letras aparecessem na tela, o que representou uma revolução tecnológica, embora na época isso parecesse mais uma excentricidade”, comentou Austin.

Além disso, assinalou que suas peças, que foram criadas separadamente, constituem o princípio da longa saga de IPhones, IPods e iPads que se transformaram no legado da marca Apple, que no segundo trimestre do ano fiscal de 2012 registrou um lucro líquido de US$ 11,622 bilhões.

Além disso, um relatório manuscrito de Jobs que data de 1974, quando trabalhava para a empresa Atari, no qual dava instruções com diagramas a um superior, Stephen Bristow, sobre como melhorar um videogame de futebol para PC, alcançou um preço de US$ 27,5 mil.

Outro destaque do leilão foram os US$ 152,5 mil pagos por um lote de 114 cartas escritas pelo ex- presidente americano Dwight Eisenhower a sua mulher, Mamie, entre 1940 e 1952.

/ EFE