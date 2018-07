FOTO: BLOOMBERG FOTO: BLOOMBERG

SÃO PAULO – Lee Hsien-Loong, além de primeiro-ministro de Cingapura, é programador. E em discurso proferido durante um evento do governo na semana passada, Hsien-Loong revelou que um de seus trabalhos na área digital foi a criação de um código que soluciona qualquer jogo de Sudoku.

E após inúmeros pedidos, o primeiro-ministro postou em sua própria conta do Facebook o código do software. Agora, qualquer pessoa que não conseguir resolver um enigma do quebra-cabeça numérico pode usar o programa de Hsien-Loong.

Para quem se interessar, ele explica como utilizar sua criação: o software roda em um prompt de comando, em uma janela de DOS (Sistema Operacional em Disco). Quando aberto, basta escrever os dados linha por linha (por exemplo: 1-3-8- – - 6) e o programa imediatamente exibe a solução do jogo.

O discurso que teve a revelação aconteceu em um evento que apresentava um plano de transformar Cingapura em um polo de estímulo à inovação tecnológica.