O Twitter vai receber US$ 300 milhões do príncipe bilionário Alwaleed bin Talal

DUBAI – O bilionário príncipe saudita Alwaleed bin Talal, que investe em algumas das maiores companhias do mundo, revelou segunda-feira, 19, ter adquirido participação acionária de US$ 300 milhões no site de microblogs Twitter, o que aumenta sua influência sobre o setor mundial de mídia.

Alwaleed bin Talal tem fortuna avaliada em US$ 20 bilhões pela ‘Forbes’. FOTO: Fahad Shadeed/REUTERS – 13/9/2011

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Alwaleed, sobrinho do rei saudita e detentor de uma fortuna pessoal avaliada em pouco menos de US$ 20 bilhões pela revista Forbes, em março, já detém participação de 7% na News Corp e quer criar um canal a cabo de notícias.

A participação no Twitter, adquirida em sociedade por Alwaleed e sua companhia de investimento Kingdom Holding Co, resultou de “meses de negociações”, segundo a Kingdom. As ações da companhia subiram em 5,7% na abertura do pregão saudita, o que expressa a aprovação dos investidores a uma transação em um setor visto como de alto crescimento.

Se for aplicada avaliação de mercado que alguns analistas utilizam para o Twitter, de US$ 8 bilhões, o investimento de Alwaleed e da Kingdom equivaleria a uma participação de 3,75% no site.

“Nos últimos anos, o príncipe Alwaleed está se esforçando para ampliar sua presença nos setores de telecomunicações e tecnologia”, disse Hesham Tuffaha, vice-presidente de gestão de ativos no Bakheet Investment Group, em Riad.

“Um dos poucos setores a registrar crescimento significativo de receita nos últimos três anos foi o de tecnologia, o que explica que a Kingdom tenha escolhido o Twitter para ampliar seu diversificado portfolio”, acrescentou.

O uso do Twitter ajudou na disseminação de informações na “Primavera Árabe”, a série de revoltas que abalou o Oriente Médio e o norte da África este ano.

A Arábia Saudita conseguiu controlar os primeiros indícios de insatisfação entre seus habitantes ao anunciar um pacote de US$ 130 bilhões em gastos sociais.

/ REUTERS