À medida que o Facebook se prepara para um grande esforço na Ásia, o gigante de redes sociais pode aprender que bons amigos são difíceis de encontrar diante das preocupações quanto à preservação da privacidade que enfrenta no Japão e na Coreia do Sul e da forte censura chinesa.

Mark Zuckerberg, presidente-executivo do Facebook, espera que a empresa seja capaz de utilizar uma abordagem local para suas incursões aos três maiores mercados asiáticos de Internet. Ainda assim, a companhia pode entrar em confronto com nomes como Mixi, no Japão, e Qzone, na China.

Com quase 500 milhões de usuários registrados em todo o mundo, o Facebook representa uma potência na Internet. Agora, a rede está se voltando para a Ásia – onde sua representação ainda é baixa – para ampliar sua base de usuários.

“A Ásia é absolutamente importante para o Facebook,” disse Atul Bagga, analista de redes sociais na ThinkEquity, em San Francisco. “A China lidera em termos de usuários e o Japão é o mercado com maior monetização.”

O Facebook possui 1 milhão de usuários no Japão e na Coreia do Sul. Na China, o site está bloqueado. Para fins de comparação, o Mixi tem 15 milhões de usuários; na Coreia do Sul, o líder Cyworld, divisão da SK Communications, tem 25 milhões; e na China o Qzone, controlado pela Tencent, tem 350 milhões de usuários.

O Facebook, que se viu envolvido em controvérsias relacionadas à proteção da privacidade nos últimos meses, pode ter sérias dificuldades para conquistar aceitação na Coreia do Sul e no Japão, países onde os internautas protegem rigorosamente a sua privacidade.

O Facebook preferiu não comentar o assunto.

Analistas dizem que Mixi e Cyworld são fechados para estrangeiros porque requerem números locais de celulares ou de identidade para registro, refletindo a cultura mais conservadora do Japão e da Coreia do Sul.

/MELANIE LEE E YEO-JUNG CHANG (REUTERS)