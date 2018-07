O Facebook sofreu na manhã desta terça-feira, 31, um problema técnico que impediu e deixou lento o acesso à rede social em todo o mundo, segundo informou a empresa em seu perfil oficial.

“Solucionamos um assunto técnico que estava causando lentidão na navegação dentro do site e até impedindo o acesso de alguns de vocês. O acess ao Facebook deve estar normalizado agora. Obrigado pela sua paciência”, indicava o comentário da rede social de Mark Zuckerberg.

O comentário, escrito logo após às 12h30 (horário de Brasília), gerou mais de 3.500 comentários dos usuários e mais de 17.300 pessoas “curtiram” a mensagem.

Os problemas para acessar a rede social, que já conta com 500 milhões de usuários no mundo, duraram cerca de 3 horas.

Internautas em diversos países foram afetados e começaram a se queixar pelo Twitter com as palavras “Down Facebook” (Facebook fora do ar), que se tornou um dos trending topics (TT) do dia.

