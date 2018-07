Reclamações de consumidores acarretaram medida, que também afetou o site Americanas.com; suspensão vale por 72 horas

Além do Submarino, o grupo B2W inclue o Shoptime e o Americanas.com. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Fundação Procon-SP determinou a suspensão das atividades de comércio eletrônico, por 72 horas, dos sites Americanas.com, Submarino e Shoptime, de responsabilidade da B2W Companhia Global do Varejo, em todo o Estado de São Paulo. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado e vale a partir de amanhã (15).

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Segundo o diretor executivo da Fundação Procon-SP, Paulo Arthur Góes, em 2011 os atendimentos gerados pela empresa aumentaram muito em relação ao ano anterior, sendo a maioria deles por falta de entrega do produto ou defeito no item adquirido. Em 2010 o Procon-SP registrou 2.224 atendimentos sobre problemas com os sites da B2W. No ano passado, esse número aumentou em 180%, com o registro de 6.233 atendimentos.

“Isso é um descaso, desrespeito ao consumidor. Fizemos várias tentativas chamando a empresa para o diálogo no Procon, mas o problema não foi resolvido”, explica. A empresa recorreu à decisão em 1º grau publicada em 10 de novembro do ano passado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

O consumidor que tiver dúvidas ou quiser fazer uma reclamação, pode procurar o Procon de sua cidade ou um dos canais de atendimento da Fundação:

Orientações: 151 (Só para a capital)

Posto Sé: 0800-772-3633

/ Agência Estado