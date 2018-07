Esta saga começa em 12 de fevereiro, quando esta matéria do New York Times revelou que a J.C.Penney usou táticas consideradas ilegítimas para aparecer sempre no topo de pesquisas feitas no Google. Semanas depois, a gigante das buscas anunciou uma revisão do algoritmo que ordena os resultados.

Sem entrar em detalhes, o Google declarou à Wired que o novo algoritmo inclui um fator humano: usuários foram consultados acerca da qualidade dos sites e essas impressões foram incluídas na complicada conta que acontece a pesquisa.

Segundo o Google, objetivo é rebaixar páginas de má qualidade. Você pensou em sites com cara de spam? Pois reveja suas impressões, um dos que sentem o impacto é o Huffington Post, que, recém-comprado pela AOL, é acusado de apelar a técnicas de otimização de busca, para ficar entre os primeiros nos resultados, um universo dividido entre jogos e trapaças.

