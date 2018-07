Ministro Aloizio Mercadante diz que Foxcoon ainda não tem estimativas de quando produção de tablets deve começar

BRASÍLIA – A taiuanesa Foxconn, fabricante dos produtos da Apple, ainda não tem estimativas de quando começará a produzir os tablets iPad, da Apple, no Brasil, apesar de ter anunciado a fabricação do produto para este mês, disse nesta segunda-feira, 5, o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante.

Segundo Mercadante, sem a produção local, os tablets da Apple continuarão a ser tributados em 36%. Em outubro, a fabricante havia estimado que produziria os iPads em sua fábrica em Jundiaí até o final deste ano.

Já a produção do iPhone deverá ser iniciada no dia 16 de dezembro, disse Mercadante.

Em abril, a Foxconn anunciou um investimento de cerca de US$ 12 bilhões no Brasil nos próximos anos, mas as negociações, desde então, têm andado a passos lentos.

Em setembro, Mercadante havia dito que um dos principais problemas para a produção local do iPad era encontrar um sócio brasileiro capacitado.

/ Hugo Bachega (REUTERS)