??? Blizzard e Electronic Arts dizem que o Wii U representa oportunidade de crescimento

LOS ANGELES – As maiores distribuidoras mundiais de videogames, em uma decisão surpreendente depois de anos de relacionamento complicado com a Nintendo, expressaram apoio ao novo console Wii U da companhia japonesa, esta semana.

O presidente da Nintendo, Satoru Iwata, com o Wii U durante a E3. FOTO: Phil McCarten/REUTERS

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Os presidentes-executivos da Electronic Arts e Activision Blizzard, as maiores companhias norte-americanas de videogames pelo critério de vendas, disseram à agência Reuters durante a Electronic Entertainment Expo (E3) que o Wii U representa uma oportunidade de crescimento para o setor de videogames, que movimenta US$ 65 bilhões anualmente, mas está enfrentando uma crise.

No passado, as empresas preferiam não dedicar conteúdo demais às plataformas da Nintendo, porque a companhia japonesa tendia a utilizar seus consoles para promover seus próprios jogos. O Wii original também não tem recursos gráficos de alta definição para executar com a melhor qualidade os jogos de combate, por exemplo.

Mas na E3 desta semana, tanto a EA, conhecida por seus títulos esportivos, quanto a Activision Blizzard, que controla a série de jogos de combate Call of Duty, expressaram forte apoio à Nintendo.

O novo console exibido na terça-feira, 7, é o primeiro aparelho da Nintendo a oferecer alta resolução gráfica. Seu controlador é equipado com uma tela sensível a toque de 6,2 polegadas. O dispositivo funciona como segunda tela e pode ou reproduzir as imagens da TV ou permitir que os jogadores recebam informações adicionais sobre os títulos que estão jogando.

A segunda tela parece especialmente atraente para John Riccitiello, presidente-executivo da EA.

“A segunda tela nos oferece muito em termos de oportunidades de jogo. É espantosa”, disse ele em entrevista.

Usuários que jogam Madden NFL, da EA, no novo aparelho, podem desempenhar esquemas de jogadas de futebol americano na tela, enquanto os fãs de jogos de combate podem planejar missões ou controlar armas com ela, acrescentou. Os jogos para múltiplos jogadores ou que podem ser jogados online contra amigos também se beneficiariam da tela extra.

“Ter uma tela privada e uma tela pública, em jogos para múltiplos usuários, é excelente” disse Riccitiello.

/ REUTERS