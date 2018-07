Produção brasileira será feita por empresa parceira na Zona Franca de Manaus e terá capacidade para fabricar 17 mil consoles por semana

BRASÍLIA – A Microsoft Brasil confirmou nesta terça-feira, 27, por meio de comunicado, a fabricação no Brasil do videogame Xbox 360. O console será produzido na Zona Franca de Manaus pela Flextronics, parceira da Microsoft que já fabrica o videogame na China.

Console custará entre R$ 799 e R$ 1.399, o dobro do preço oficial nos EUA. FOTO: DIVULGAÇÃO

A unidade brasileira terá capacidade para produzir 17 mil consoles por semana e poderá triplicar o volume, a depender da demanda.

Segundo a Microsoft, o preço o Xbox 360 no mercado brasileiro será reduzido em até 40%. A expectativa, por exemplo, é de que o preço do modelo de 4 GB caia de R$ 1.299 para R$ 799. Já o modelo com 250 gigabytes passará de R$ 1.599 para R$ 1.099. Já os modelos com o controle de movimentos Kinect custarão R$ 1.099 (4GB) e R$ 1.399 (250GB).

Ainda assim, os aparelhos serão vendidos por um preço duas vezes superior ao valor oficial para os Estados Unidos, entre US$ 199,99 (R$ 368,72) e US$ 399,99 (R$ 737,46), sem impostos.

Os primeiros consoles chegarão às lojas do País já no próximo dia 5 de outubro, segundo a Microsoft.

A fábrica brasileira também vai produzir o jogo Gears of War 3, que chegou às lojas de Europa e Estados Unidos no último dia 20. A ideia é diminuir seu preço de R$ 180 para R$ 130. No total, 16 títulos tiveram o preço reduzido, entre eles Gears of War (R$ 69), Halo 3 (R$ 79) e Kinect Sports (R$ 99).

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) anunciou que a empresa americana investirá US$ 6,4 milhões neste novo projeto.

“Não teremos nenhum benefício fiscal. A iniciativa para fabricar no Brasil veio da própria Microsoft. As conversas que tivemos com o governo aparecem como os primeiros passos para futuros negócios”, afirmou Guilherme Camargo, gerente de mercado do Xbox 360. na apresentação do projeto.

O anúncio da gigante do software acontece em um momento em que grandes companhias de tecnologia estão aumentando investimentos no País em meio à retração da demanda de mercados desenvolvidos causada pela crise de dívida na Europa e Estados Unidos.

