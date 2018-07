Reportagem do NYT mostra que EUA espionam mensagens com qualquer conteúdo sobre estrangeiros considerados suspeitos

SÃO PAULO – A simples menção ao nome de um estrangeiro considerado suspeito pode garantir que os e-mails ou mensagens de texto de qualquer pessoa sejam espionados pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês).

Uma reportagem do jornal The New York Times publicada na quinta-feira, 8, mostra que a NSA usa palavras-chave para vasculhar o conteúdo de tudo que passa pela internet e faz cópias temporárias das mensagens consideradas suspeitas.

Os alvos da espionagem não são apenas pessoas em contato direto com estrangeiros considerados suspeitos, como se imaginava antes, mas qualquer pessoa que mencionar, por exemplo, o endereço de e-mail ou outro dado relacionado a essas pessoas.

Embora já se soubesse que a NSA realiza uma extensa busca de comunicações no exterior, o jornal aponta que a revelação de que a agência também faz buscas de forma sistemática e sem permissão judicial das comunicações dos americanos com o exterior representa uma espionagem em maior escala.

Questionada sobre o assunto, a porta-voz da NSA, Judith Emmel, disse que as atividades da agência são legais e destinadas a reunir informações não sobre os cidadãos americanos, “mas sobre potências estrangeiras e seus agentes, organizações estrangeiras, os estrangeiros e terroristas internacionais”.

Segundo a reportagem, esse tipo de vigilância foi autorizada por uma lei federal de 2008 conhecida como “Fisa”. Essa lei permite a espionagem em solo americano sem permissão judicial quando o alvo da investigação é um estrangeiro fora do país.

—-

Leia mais:

• Edward Snowden diz que ‘a lei está vencendo’

• XKeyscore vigia ‘quase tudo’ que usuário faz