SÃO PAULO – O fundador do WikiLeaks Julian Assange lançará seu novo programa de entrevistas no canal Russia Today no dia 17 de abril, mas está mantendo a lista de convidados em segredo, afirmou a emissora financiada pelo governo russo, que transmite em inglês, na sexta-feira, 13.

Assange filmou The World Tomorrow da Grã-Bretanha. Ele está sob prisão domiciliar na Inglaterra e luta contra uma extradição para a Suécia para questionamento sobre suposto abuso sexual.

A Russia Today (RT) informou em um comunicado à imprensa que não divulgaria a lista de convidados antecipadamente, mas disse que a primeira entrevista seria controversa.

“Nós não queremos matar a expectativa e a intriga ao revelar o nome do primeiro convidado”, disse a editora-chefe do RT, Margarita Simonyan.

“Mas eu não tenho dúvida que este convidado em particular e esta entrevista resultarão em ligações para fechar (a emissora) de algumas personalidades linha-dura que não tem respeito pela liberdade de expressão”, acrescentou.

O australiano Assange disse em uma nota que ele conversaria com pessoas que “normalmente não teriam a menor chance de ter voz na TV”.

O novo programa de Assange será transmitido simultaneamente de Moscou e Washington em inglês, árabe e espanhol.

