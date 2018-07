Imagem do documentário Apple’s Broken Promises. FOTO: Reprodução Imagem do documentário Apple’s Broken Promises. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Trabalhadores cabeceando de sono na linha de montagem, dormitórios que amontoam dezenas de pessoas e retenção irregular de documentos estão entre as denúncias lançadas contra fornecedores da Apple pelo programa Panorama: Apple’s Broken Promises, que foi ao ar na emissora britânica BBC esta semana. A reportagem do programa usou câmeras escondidas e repórteres inflitrados para obter imagens exclusivas.

O título (“as promessas quebradas da Apple”) faz referência ao fato de que a empresa não teria cumprido promessas de melhorar as condições de sua cadeia de fornecimento, alvo de várias denúncias nos últimos anos.

O programa foca em dois pontos da cadeia: a fábrica da Pegatron na China, que desde 2013 produz iPhones, e minas de estanho na Indonésia, onde trabalhadores, incluindo menores de idade, escavam em busca do metal que é um dos mais usados na indústria eletro-eletrônica. A fábrica oferece cenas de funcionários exaustos. Já na mina trabalha-se com o constante temor de soterramento.

O CEO da Apple, Tim Cook, enviou uma carta aos funcionários britânicos da empresa se dizendo “profundamente ofendido” pelo conteúdo da reportagem. Segundo ele, a BBC recebeu da Apple informações e posicionamento sobre o assunto, mas que estes “estavam claramente ausentes do programa”.

Sobre as minas da Indonésia, Cook disse que a empresa ficou “horrorizada” quando as visitou. Segundo ele, a Apple poderia ter deixado de usar estanho proveniente destas minas, mas que isso seria uma opção “preguiçosa e covarde”. De acordo com o executivo, a companhia preferiu buscar a melhoria das condições locais, criando um grupo de trabalho com outras empresas de tecnologia dedicado a lidar com a questão.

O programa pode ser visto na íntegra no YouTube. Está em inglês e não tem legendas.