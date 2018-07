Todos nós sabemos que um perfil em uma rede social revela muito de nós mesmos. Mas você sabe exatamente o que seus dados – e suas amizades – podem dizer sobre você?

Dois estudantes do Massachusetts Institute of Techonology (MIT) desenvolveram o Project Gaydar, programa que descobre se alguém é gay analisando o perfil e os amigos no Facebook.

“Gaydar” (mistura de “gay” com “radar”) é o nome do desconfiômetro sobre a opção sexual de alguém. Será que dá para colocar computação nessa percepção intuitiva?

Segundo os pesquisadores Carter Jernigan e Behram Mistree, sim. Eles analisaram 1.500 perfis de estudantes que indicaram a opção sexual (heterossexuais, bissexuais e gays)em seus perfis.

Os pesquisadores partiram da velha premissa ‘diz-me com quem andas e eu te direi quem és’ e analisaram as amizades dos estudantes em suas páginas no Facebook.

Eles perceberam que, proporcionalmente, os homens homossexuais tinham mais amigos gays do que os heteros. A partir disso, os estudantes desenvolveram um método para identificar a orientação sexual deles só com base nos perfis dos amigos.

Jernigan e Mistree testaram a técnica em dez perfis de estudantes gays – mas que não revelaram isso em seus perfis – e o computador apontou a opção sexual correta de todos eles. O programa só não foi eficiente para detectar lésbicas e bissexuais.

O trabalho não foi publicado em nenhuma revista científica, mas levanta uma questão importante sobre privacidade. “Você não tem controle sobre sua informação”, disse Hal Abelson, professor de ciências da computação do MIT.