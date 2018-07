Programa de rádio que fez denúncias trabalhistas e motivou protestos foi baseado em exageros de apresentador anti-Apple

SÃO PAULO – Um polêmico programa de rádio apresentado em janeiro que mostrava a suposta rotina dos trabalhadores da Apple na China era falso. O popular programa “This American Life” admitiu que o episódio, chamado “Mr. Daisey and the Apple Factory” (Senhor Daisey e a fábrica da Apple), foi parcialmente fabricado.

O programa narrou vários problemas sobre as condições de trabalho da fábrica da Foxconn onde são produzidos aparelhos como o iPad e o iPhone.

Mas a última edição, de domingo, 11, foi inteira dedicada à correções e retratações sobre o programa de janeiro. Na retratação, o programa afirmou que suas denúncias foram baseadas nos relatos do showman Mike Daisey em sua visita à fábrica. Mas Rob Schmitz, um repórter do Marketplace, levantou dúvidas sobre os relatos.

Daisey estrelou um monólogo em Nova York que tinha duras críticas à Steve Jobs.

No início do ano, a apresentação do programa “This American Life” sobre a Foxconn provocou uma onda de protestos anti-Apple. O programa mostrou que iPhones eram fabricados em parte por adolescentes que trabalhavam 16 horas por dia e ganhavam US$ 0,70 por hora.

A apresentadora Ira Glass, do “This American Life”, explicou os porquês da apresentação errônea – e da falta de checagem da informação. Na época do programa, por exemplo, Daisey mandou o nome errado de sua intérprete e não forneceu nenhum número de contato. Ira Glass reconheceu que, diante dos problemas com a checagem, o programa deveria ter sido abortado. Mas, diante de outros fatos narrados por Daisey que se comprovaram verdadeiros, o programa foi levado adiante.

Daisey se defendeu afirmando que usou uma “licença dramática” para narrar a história.