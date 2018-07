O Emotive pode interpretar 2 mil tweets por segundo e identificar ameaças públicas em regiões específicas

SÃO PAULO – Um programa desenvolvido na Universidade de Loughborough, no Reino Unido, pode prever movimentações sociais e identificar ameaças à segurança pública através de tweets.

Chamado Emotive, o sistema analisa 2 mil tweets por segundo, atribuindo a cada um deles uma emoção: raiva, medo, felicidade, tristeza, vergonha, surpresa, confusão ou repugnância. A partir dessa interpretação, o programa pode usar as informações para gerar mapas emocionais de uma determinada região e a sua reação a grandes acontecimentos.

Outra finalidade do projeto citada por sua equipe seria ajudar a polícia a se preparar para manifestações públicas, como os protestos que ocorreram no verão de 2011 no Reino Unido.

Atualmente, o Emotive está sendo usado apenas no Reino Unido, mas há planos de expansão para um monitoramento do mundo todo, com capacidade de interpretar até 10 mil tweets por segundo.