Samsung vence rodada judicial em processo movido pela Apple e pode voltar a vender seu tablet no país

Um iPad entre dois Galaxy Tab em uma loja na Coreia do Sul. FOTO: Lee Jin-man/Reuters

SIDNEY/SEUL – A Samsung ganhou uma rodada em sua batalha global sobre patentes contra a Apple nesta sexta-feira, 9, quando uma corte na Austrália suspendeu a proibição às vendas de seu tablet Galaxy a tempo para a movimentada temporada de compras de Natal.

Mas o triunfo da companhia sul-coreana na corte de Sidney foi atenuada por um revés no dia anterior em Paris, onde outra corte rejeitou a proposta para bloquear as vendas do iPhone 4S, da Apple, na França.

A Apple e a Samsung estão disputando na justiça 30 casos em dez países desde abril, na disputa pelo primeiro lugar no mercado de smartphones e pelo crescente mercado de tablets.

A decisão da corte australiana permite à Samsung oferecer o aparelho aos consumidores nas semanas finais da temporada de vendas do Natal, e vem uma semana depois que uma corte nos Estados Unidos negou o pleito da Apple de banir os telefones e tablets Galaxy do país.

Na quinta-feira, a Apple apelou contra a decisão nos EUA.

Na França, o pedido da Samsung de impor uma proibição preliminar às vendas do iPhone 4S foi rejeitada. Chamando o pedido de fora de proporções, a corte também ordenou que a Samsung pague 100 mil euros (US$ 133,9 mil) referentes aos honorários que a Apple pagou a seus advogados.

A Samsung afirmou nesta sexta-feira que iria rever as razões da decisão na França e continuaria a avaliar todas as opções disponíveis para fazer valer seus direitos de propriedade intelectual.

A Apple processou a Samsung pela primeira vez nos Estados Unidos em abril, dizendo que os smartphones e tablets da empresa copiavam descaradamente o iPhone e o iPad.

/ REUTERS

