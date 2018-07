Colocar as favelas cariocas no mapa. Esse é o objetivo do projeto Wikimapa, que apresenta seus resultados ao final do mês de dezembro. Concebido pela ONG Comunitas, criada pela ex-primeira dama e socióloga Ruth Cardoso, o programa permite que os próprios moradores criem mapas virtuais de suas comunidades (que, quase sempre, nem nos mapas oficiais estão). Ruelas, campinhos de futebol, lan houses, barbearias: tudo é anotado por cinco meninas, distribuídas pelo Complexo do Alemão, Cidade de Deus, Morro do Pavão-Pavãozinho, Morro Santa Marta e Complexo da Maré. Pode parecer pouco, ou mesmo irrelevante. Mas já imaginou viver em um bairro sem registro algum?

A ideia

“Em 2006 começamos a perceber que o celular era o meio mais acessível de inclusão digital. Desse ponto em diante, começamos a pensar em projetos que integrassem a internet e esses dispositivos”, conta ao Link a coordenadora estratégica da ONG Rede Jovem, Patrícia Azevedo.

As cinco representantes nas favelas

As informações coletadas por elas podem ser editadas por qualquer pessoa registrada no Wikimapa.org.br, site que mesmo após o final do semestre continuará no ar. O projeto deve ser expandido para outros locais, dependendo apenas da confirmação dos patrocinadores. “Esse foi o projeto piloto. Queremos levá-lo para outras comunidades”, afirma Patrícia.

Os uso de ferramentas de mapa veio de uma necessidade. “As comunidades simplesmente não estão lá, não há registro algum sobre elas e a maioria das ruas nem existe oficialmente”, diz Patrícia. “O Wikimapa surgiu como uma forma de mostrar como são esses locais, dando visibilidade para o que há de bom nas favelas”.

Ao incentivar o registro de pontos de interesse, a Comunitas esbarrou com o problema: como reagiria o tráfico? A dificuldade de localização dentro das favelas é usada pelo crime organizado, que sabe como se camuflar entre as milhares de ruelas das comunidades que dominam.

As cinco comunidades mapeadas

Rafaela Gonçalves da Silva, 22 anos, a representante do Wikimapa no Morro de Santa Marta, diz que não enfrentou problemas com criminosos, mas sim com a desinformação dos próprios moradores. “Como temos o policiamento comunitário, o tráfico não me incomodou. Às vezes, o próprio pessoal aqui do Santa Marta criava dificuldades, por não entender direito o que era o projeto, por acharem que ele poderia atrapalhar suas vidas”, explica.

Para Rafaela, a maioria dos moradores entendeu que “todos só têm a ganhar” com o processo: “O comércio ganha uma divulgação gratuita e qualquer pessoa que entrar na internet pode saber onde eles ficam. Com a transparência, ganham os moradores. Com a divulgação, ganha o turismo”.