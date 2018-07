Desenho para “óculos esportivos” que se conectam ao smartphone foi registrado na Coreia do Sul

SÃO PAULO – Em linha com as últimas tendências de vestíveis, a Samsung deve também lançar seus “óculos inteligentes”. Um desenho registrado pela empresa na Coreia do Sul este mês mostra um dispositivo em forma de óculos. A imagem foi divulgada pelo blog de tecnologia do The Wall Street Journal.

De acordo com o texto que acompanha o desenho, os óculos terão fone de ouvido integrado, “permitindo o recebimento de telefonemas e a audição de música durante exercícios”. Segundo a descrição, os óculos, classificados de “esportivos”, serão conectados a um smartphone e transmitirão avisos de informações vindas do aparelho. As lentes serão transparentes ou translúcidas.

O mercado de óculos conectados, impulsionado pelo projeto Google Glass, que ainda não tem data de lançamento comercial, fica cada vez mais movimentado. Empresas como Recon e Meta já lançaram produtos na categoria. Muitos destes novos óculos terão um visual diferente dos óculos do Google e se destinarão a mercados especializados, disse Shane Walker, analista da companhia de pesquisas IHS, que prepara um relatório sobre o considerável aumento previsto na venda de óculos inteligentes e produtos relacionados.

A Samsung colocou na praça recentemente (inclusive no Brasil) um outro tipo de aparelho vestível, o relógio conectado Galaxy Gear. O aparelho é compatível com modelos recentes do mini-tablet Galaxy Note e dos smartphones Galaxy S3 e S4.

