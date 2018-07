Nomes como Steve Ballmer, Bill Gates e Sean Parker anunciaram apoio ao grupo FWD.us nesta sexta-feira

SÃO PAULO – Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, conquistou o apoio de mais empresários de peso para o seu novo projeto FWD.us, que tem por objetivo exercer pressão para que os Estados Unidos realizem reformas nas leis de imigração e aumentem o investimento em pesquisa científica e educação.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Nesta sexta-feira, 26, Steve Ballmer e Bill Gates (Microsoft), Brad Smith (Intuit) e Sean Parker (Facebook e Napster) entraram para o grupo criado no início do mês por Zuckerberg.

“Estamos felizes que Bill Gates, Brad Smith, Steve Ballmer e Sean Parker – defensores de políticas vitais como uma reforma imigratória compreensiva que faça crescer nossa economia – estão se unindo aos esforços da FWD.us para organizar e engajar a comunidade de tecnologia”, declarou o presidente da instituição, Joe Green.

O FWD.us foi lançado por Zuckerberg em um artigo publicado no jornal americano Washington Post. No texto, o executivo afirmou que o grupo apelará para uma “reforma migratória integral que comece com uma segurança fronteiriça eficaz e abra caminho em direção à cidadania”.

Zuckerberg diz que os Estados Unidos precisam de uma nova abordagem em relação a essas questões, oferecendo cidadania e criando medidas para a capacitação. O executivo também clama por padrões mais altos em escolas e maior foco no ensino de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. “Mudanças assim não vão acontecer sozinhas”, escreveu. Hoje, o país conta com 11 milhões de imigrantes ilegais.

Desde que criou o grupo, Zuckerberg tem se esforçado para atrair amigos para sua iniciativa. Líderes de empresas tecnológicas como o presidente-executivo do LinkedIn, Reid Hoffman, Eric Schmidt, do Google, e Marissa Mayer, do Yahoo, apoiaram a causa.

—-

Leia mais:

• Zuckerberg pede novas leis de imigração