O número é conhecido: quase 90% dos brasileiros que acessam a internet estão em redes sociais. Enquanto alguns lugares encaram o fenômeno com preocupação, por aqui há um projeto para fazer com que os alunos transformem a web 2.0 em um espaço de aprendizagem.

Criado no início de junho, o Palco Digital quer estimular alunos das escolas da rede pública e privada a criarem blogs. A ideia é que eles reúnam nessas publicações atividades culturais gratuitas na própria comunidade, tornando o blog um espaço de conhecimento local.

Para Kátia Gonçalves Mori, coordenadora Pedagógica de Projetos do Instituto Faça Parte, responsável pelo projeto, hoje as redes sociais ainda não são vistas como um espaço de aprendizagem. O projeto quer mudar isso — e tem apoio do programa Mais Cultura, do Ministério da Educação. “Esse projeto virou política pública porque foi considerado uma tecnologia educacional”, diz ela.

O projeto atua em três frentes: estudantes, escolas e secretarias. Todos eles podem enviar propostas. No site do projeto, a proposta é fazer um grande panorama dessas iniciativas 2.0. “É a significação para aquela comunidade, porque é o ponto de encontro das experiências de todo o Brasil”, diz Kátia. “A gente quer provocar essa participação crítica e mais ativa dos meninos tanto localmente quanto na internet. No Palco Digital, eles poderão ver não só o que acontece no bairro”.