O site Skyside Project permite acompanhar o tráfego aéreo e saber informações dos voos na região

SÃO PAULO – Um novo projeto português foi lançado para acompanhar em tempo real o tráfego aéreo na região de Portugal, Espanha e Marrocos. No site do Skyside Project, é possível ver quais os voos estão passando pelo espaço aéreo dos países, incluindo detalhes como posição geográfica, velocidade da aeronave e número do voo.

Segundo os criadores do projeto, as informações são transmitidas diretamente do transponder dos aviões e colocadas sobre um mapa com a posição dos voos. O site informa que em breve serão lançados aplicativos para Android e iPhone para acompanhar o tráfego aéreo por meio dos smartphones.

O projeto português é semelhante ao site FlightRadar24, que combina as informações de voos de todo o mundo — incluindo do Brasil — em um mapa interativo. Além das informações dos aviões, ele também mostra o trajeto da aeronave. A página começou com um experimento de dois suecos, em 2006. Hoje também está disponível em aplicativos próprios para smartphones e computadores.

