A divisão européia da Microsoft poderá lançar o Projeto Natal como acessório em novembro de 2010 por menos de £50.

A informação foi revelada durante uma visita do site britânico MCV ao estúdio inglês da Microsoft.

Estima-se que o acessório também receberá 14 games compatíveis até o final do ano.

Se for real, a informação revelada mostra um cenário bastante positivo para o Projeto Natal. Por esse preço, inferior aos £140 cobrados pelo console novo,há muita chance do acessório virar febre. E como terá uma avalanche de jogos compatíveis, o natal de 2010 poderá ser a época de ouro para a Microsoft.

A Microsoft já havia declarado que o novo sistema de controle não viria com um novo console, mas seria um acessório para o Xbox 360 atual. Se o compromisso da empresa com seus consumidores se concretizar, será um lance importante no xadrez pela dominação do mercado do entretenimento interativo digital.

A Sony também tem um controle com detecção tridimensional de movimento no forno. A guerra pela supremacia do mercado de consoles esquentará bastante em 2010. A Nintendo vê seu poderio se esfacelando com as vendas decrescentes, e tanto Sony quanto Microsoft virão com força máxima para tentar desbancar a primeira colocada.

Resta saber se a Nintendo continuará aproveitando a onda do Wii, que está diminuindo rápido, ou surpreenderá o público na E3 de 2010, mostrando o sucessor do Wii, de alta definição e com mais poder de hardware.