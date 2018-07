??? Os cofundadores do Twitter Biz Stone e Evan Williams vão se dedicar a antigo projeto da empresa Obvious

Biz Stone disse que seria mais produtivo para o Twitter que ele saísse “do caminho”. FOTO: Richard Drew/AP – 29/03/2011

ASPEN – Biz Stone e Evan Williams, cofundadores do Twitter, querem reativar a Obvious, companhia que criaram anos atrás para servir como incubadora de projetos de tecnologia, e cujo trabalho resultou no desenvolvimento do Twitter.

Stone e Williams continuarão a assessorar o Twitter quanto a questões estratégicas, mas dedicarão a maior parte do seu tempo à The Obvious Corporation, disse Stone durante a Aspen Ideas Conference, na terça-feira, 28.

Os dois, em companhia de outros sócios como Jack Dorsey, hoje presidente do serviço de pagamentos Square, criaram o Twitter. O serviço se tornou um fenômeno e seus microblogs são usados por celebridades e chefes de Estado, e ocasionalmente elogiados como ferramenta de promoção do livre fluxo de informações.

Nem Stone e nem Williams disseram explicitamente na conferência o que pretendem fazer com a Obvious, mas afirmaram que estavam entusiasmados em criar projetos que melhorem as vidas das pessoas.

“Todas as grandes ideias são óbvias, em retrospecto”, disse Williams. “Se voltarmos a ter a sorte que tivemos com o Twitter, isso será excelente.”

Dick Costolo substituiu Williams como presidente-executivo do Twitter em outubro, decisão que fontes do Vale do Silício afirmaram que serviu para concentrar as atenções do serviço na monetização, ou seja, em traduzir em receita o vasto e crescente conjunto de usuários do site.

“A equipe do Twitter e seus líderes se tornaram incrivelmente produtivos. Decidi que o uso mais produtivo do meu tempo seria sair de seu caminho até que precisem de minha colaboração para algo específico”, disse Stone em seu blog.

“Nosso plano é desenvolver novos projetos e trabalhar na solução de grandes problemas descritos por uma declaração de objetivo simples: The Obvious Corporation desenvolve sistemas que ajudam as pessoas a trabalhar juntas para melhorar o mundo”, disse Stone.

