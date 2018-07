Iniciativa de crowdsourcing envolve universidade de Oxford e criou ferramenta online para traduzir papiros

SÃO PAULO – Um projeto da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e de entidades pesquisadoras do Egito antigo está convocando pela internet voluntários para traduzir papiros. Não é necessário conhecimento prévio do tema, apenas seguir um tutorial e usar uma ferramenta, ambos criados pelo projeto.

A iniciativa de crowdsourcing se chama Ancient Lives (“vidas antigas”) e os documentos são do período greco-romano do Egito. Através da ferramenta, o usuário pode relacionar as letras de um papiro escaneado com as letras de um alfabeto greco-romano disposto logo abaixo da imagem. Uma vez finalizada a tradução, ela pode ser salva e enviada. A equipe do projeto irá revisar todas as traduções.

“Depois que todas as transcrições forem coletadas digitalmente, poderemos combinar inteligência humana e computacional para identificar os textos e documentos mais rapidamente do que antes.

Ferramenta de tradução do projeto Ancient Lives FOTOS: Reprodução

Os papiros fazem parte do maior acervo de documentos do Egito antigo existente, descoberto em 1897 na cidade de Oryrhynchus. A quantidade de material no local era tão grande que ajudou a fundar um estudo específico, a papirologia.

Desde então, acadêmicos têm se dedicado a decifrar o material. Passados quase 120 anos, só uma pequena parcela estaria traduzida. Com o projeto, a universidade espera acelerar o processo ao permitir que “profissionais processem grandes lotes de dados a qualquer momento”.