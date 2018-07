SÃO PAULO – A proposta do projeto “Para onde foi o meu voto?”, organizado no Hackatão, foi desenvolver um sistema em que uma pessoa pudesse pesquisar sobre o vereador de São Paulo no qual votou. Com uma busca, o eleitor receberia informações para acompanhar a legislatura escolhida, histórico de projetos de lei propostos por ele durante o mandato. Havia a intenção também de informar os projetos nos quais o vereador votou e o seu índice de presença na Câmara. “Queremos mostrar a responsabilidade do voto”, diz Wesley Seidel, um dos integrantes do grupo.

Para atingir a meta, além de trabalhar com algoritmos de classificação, era necessário ler projetos de lei e agrupá-los em categorias. O grupo já havia classificado 180, mas queria mais. Com a ajuda entre os desenvolvedores, jornalistas e designers, que ajudaram com a leitura e classificação de textos, pensaram em como organizar rankings e disponibilizar dados. O grupo se destacou pela metodologia de reuniões curtas, em que dividiam e atualizavam tarefas em três áreas: “to do” (a fazer), “doing” (fazendo) e “done” (feito).

