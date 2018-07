A bandeira MasterCard, o Banco Itaú, a operadora Vivo e a credenciadora de lojistas Redecard anunciaram nesta terça, 30, o lançamento de uma plataforma que permite pagamentos com o celular. O sistema foi desenvolvido no exterior pela MasterCard e o Brasil será o primeiro país do mundo a usar a plataforma, afirma o presidente da bandeira, Gilberto Caldart.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A cidade de São José dos Campos (SP) foi escolhida para o inicio das operações, previstas para começarem em janeiro. O Itaú e a Vivo vão convidar 30 mil clientes do município para usar o produto. A Redecard esta preparando mil lojistas do local, que vão receber um celular já com a nova tecnologia, segundo o diretor executivo de marketing e produtos da empresa, Alessandro Raposo.

Para o consumidor, a Vivo vai enviar um chip novo, que transforma o celular em cartão de crédito. O Itaú vai habilitar o número do plástico dentro desse chip. Com isso, a transação pode ser feita. Segundo Caldart, a maior novidade dessa plataforma é que o cliente é que começa a transação, por isso é uma forma de pagamento indicada para entregas em domicílio, táxis, distribuidores e vendedores porta a porta.

Para fazer o pagamento, o cliente abre o aplicativo no celular e cria uma senha especifica. Quando fizer uma compra, abre esse aplicativo, digita o código do comércio, o valor do pagamento, a senha do cartão e escolhe se vai pagar via crédito ou débito.

No mesmo momento, o lojista recebe a confirmação do pagamento em seu celular, via mensagem de texto, segundo o vice presidente de marketing da Vivo, Hugo Janeba.

A cidade de São José dos Campos foi escolhida para o início das operações, segundo Caldart, porque é um centro tecnológico, tem população jovem e várias universidades de ponta. Em um segundo momento, o produto será levado

para outros municípios. A tecnologia criada é aberta e pode ser usada por outras operadoras de telefonia, em todos os tipos de celulares e qualquer banco pode participar, diz o executivo. Além de pagamentos, também é possível fazer a recarga de celular pelo próprio aparelho.

Na fase inicial, não haverá custos para os clientes que aderirem. Mas a ideia é que esse tipo de operação seja cobrada dos usuários, desde o novo chip até uma taxa por cada transação. “Vamos ver nessa primeira fase quanto o consumidor vai querer pagar por esse serviço”, diz o diretor da área de cartões do Itaú, Fernando Teles.

As quatro empresas começaram as conversas para lançar o produto há dois anos. O anuncio feito nesta terça segue estratégia da Cielo, que se juntou à operadora Oi em setembro, para criarem uma empresa de pagamentos via celular.

/ Altamiro Silva Júnior (AGÊNCIA ESTADO)