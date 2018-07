O site Hammacher Schlemer anuncia uma novidade curiosa: um mini-projetor de vídeos para iPod. Pequeno o bastante para ser carregado no bolso, o utensílio cria uma imagem de 60 polegadas. Mais do que suficiente para assistir a vídeos com amigos sem precisar se espremer em volta da pequena tela do iPod. O gadget também funciona com iPhone e aparelhos semelhantes, e utiliza uma bateria que dura até duas horas. O único obstáculo é o preço: U$ 379, cerca de R$ 685.

(via GeekChic)