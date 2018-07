Associação de Defesa do Consumidor leva ação civil pública à Justiça esperando anulação de termos de plano de banda larga do governo

O ministro das Comunicações é o homem do governo à frente do PNBL. FOTO: Ayrton Vignola/AE

SÃO PAULO – A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) registrou nesta quarta-feira, 7, uma ação civil pública (nº 0022519-94.2011.4.03.6100) pedindo a anulação dos termos de compromisso acordados pelo governo e empresas de telecomunicações que aderiram ao Plano Nacional de Banda Larga como Oi, Telefônica e CTBC.

—-

“Analisando esses termos entendemos que eles são bastante lesivos não só porque estabelecem condições muito ruins de prestação de serviço por um preço supostamente barato” – argumenta a advogada responsável pela ação, Flávia Lefèvre. “Mas especialmente porque cria condições para que as concessionárias de telefonia fixa utilizem a receita obtida pela tarifa da telefonia fixa para implantar redes de infraestrutura para comunicação de dados que se tornariam patrimônio das empresas e não da União.”

Concessionárias não poderiam, por lei, usar recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) para redes de serviço privado. Telefonia fixa, por exemplo, funciona sob regime público, o que garante ao Estado o poder de exigir contrapartidas e metas a partir do Plano Geral de Metas para a Universalização (PGMU).

No entanto, um projeto de lei (nº 1481/2007), apresentado pelo então senador (e atual Ministro de Ciência e Tecnologia) Aloizio Mercadante, pode abrir uma brecha nessa regra.

O problema é que isso desrespeita a Lei Geral de Telecomunicações (LGT) no seu artigo de nº 65, que diz: “Não serão deixadas à exploração apenas em regime privado as modalidades de serviço de interesse coletivo que, sendo essenciais, estejam sujeitas a deveres de universalização.” Segundo Lefèvre, o acesso à internet deve ser encaixar no “serviço de interesse coletivo” o que obrigaria às empresas participantes a obedecerem metas de universalização.

A advogada do Proteste espera, em resumo, que os serviços de dados (banda larga) sejam também prestados em regime público e que o acordo seja revisto, pois além dessas questões, Flávia qualifica os termos de serviços como “péssimos”.

“São condições muito ruins. No contrato da Oi, por exemplo, a gente pegou ofertas de serviço de até 1 Mbps com garantia de fornecimento de só 10% disso. E, além disso, se o usuário passar do limite da franquia de 300MB a empresa pode ‘reduzir a velocidade de modo que o serviço continue funcionando’. Isso pode ser até 64 Kbps!”, aponta Lefèvre. Dentro desses termos, a advogado acredita que as assinaturas de R$29,90 – nos Estados onde há benefício fiscal do ICMS – e R$ 35 – onde não há – são abusivas.

A Anatel aprovou recentemente uma regulamentação que obriga as operadoras a garantir 60% da velocidade no primeiro ano de assinatura, além de 70% e 80% nos dois anos seguintes. Flávia lembra que a medida foi comemorada pelos órgãos de defesa do consumidor como o Proteste e o Idec, mas que, logo, as empresas se posicionaram contrárias à medida, argumentando que as condições acordadas no Plano Nacional de Banda Larga os excluía da nova regra da Anatel.

“Quando não se consegue mais o diálogo, a gente leva o tema para o âmbito institucional. O nosso pedido, na realidade, é que a Justiça reconheça a anulidade desses termos de serviços”, diz Lefèvre, justificando a ação civil pública que deve ser apreciada na próxima semana.

—-

