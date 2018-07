Apesar da repressão policial, manifestações organizadas na internet seguem ganhando força nos Estados Unidos

WASHINGTON – Os protestos contra a crise econômica e o setor bancário continuaram a aumentar no domingo, 2, nos Estados Unidos, enquanto a polícia de Nova York começou a libertar algumas pessoas das centenas que foram detidas durante manifestações registradas na cidade.

—-

Cerca de 700 pessoas foram presas em uma manifestação que bloqueou a ponte do Brooklyn no sábado.

O protesto havia sido iniciado no Zuccotti Park, em Manhattan, onde desde 17 de setembro centenas de pessoas estão acampadas, em um movimento ao qual batizaram de “Occupy Wall Street” (Ocupem Wall Street, em tradução livre).

Além disso, mais de uma centena de pessoas permanecem acampadas nas escadarias da Prefeitura de Los Angeles (Califórnia) em demonstrações contra o que o jornal The Los Angeles Times descreveu como “injustiças das políticas econômicas”.

Uma demanda comum que os organizadores dos protestos apresentam em suas convocações, especialmente na internet, é que “se escute a voz de 99% do país, e não a de 1% que continua enriquecendo”.

Em Raleigh, Carolina do Norte, um grupo denominado “Occupy Raleigh” convocou ativistas, sindicatos, igrejas e comunidades a uma reunião para organizar protestos similares nessa cidade.

As manifestações brotaram em diferentes cidades, incluindo Albuquerque, no Novo México, onde na sexta-feira houve um ato com cerca de 500 pessoas, e em Chicago, onde mais de 100 pessoas se reuniram em frente ao edifício do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

—-

