Os protestos de estudantes e sindicados franceses contra a reforma no sistema previdenciário desta semana ganharam imagens panorâmicas no site 360 Cities. A página é um repositório de fotos panorâmicas e recebeu as imagens feitas por um usuário.

Segundo o Google Maps Mania, as imagens panorâmicas foram feitas durante os protestos na cidade de Quimper, noroeste da França. São sete imagens e você pode vê-las clicando nos links: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Os manifestantes protestam contra proposta do governo de alterar a idade mínima para a aposentadoria de 60 para 62 anos.

