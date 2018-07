Assim como aconteceu ano passado com o iPhone 4, protótipo do modelo 5.0 do celular da Apple é esquecido em bar nos EUA

SÃO PAULO – Um protótipo de iPhone perdido em um bar. Já vimos essa história antes. Mas parece que aconteceu de novo: segundo o CNET, um funcionário da Apple esqueceu o que seria o ainda inédito iPhone 5 em um bar de tequila no distrito de Mission, em São Francisco, no final de julho. A perda teria deflagrado uma “corrida desesperada” da empresa atrás de seu produto desaparecido.

O CNET cita fontes não identificadas próximas à questão ao contar que, após ser deixado para trás, o iPhone teria sido vendido no Craigslist por US$ 200. A polícia de São Francisco teria seguido as pistas do telefone até chegar a uma casa de família, mas a busca deu em nada – o dono da casa confirmou que estava no bar na noite em que o protótipo desapareceu, mas afirmou não ter informações sobre o telefone. A fonte do CNET afirmou ainda que funcionários da Apple ofereceram dinheiro a ele por informações, mas ele reafirmou que não sabe de nada.

O dono do bar onde o protótipo foi perdido disse ao CNET que não foi procurado pelo polícia ou pela Apple, mas que lembra de ter recebido diversas ligações sobre um iPhone perdido há cerca de um mês. A Apple não comentou o caso.

Déjà vu. Em abril do ano passado, o site Gizmodo publicou vídeos do que seria um protótipo do então inédito iPhone 4. Sabendo do vazamento, a Apple pediu formalmente o aparelho de volta e abriu uma ação criminal contra os editores e os repórteres do site. Os responsáveis pelo vídeo negaram a acusação de roubo e afirmaram que o protótipo havia sido esquecido por um funcionário da empresa em um bar em Redwood, São Francisco. Uma pessoa o encontrou e o ofereceu ao site, que pagou US$ 5 mil pelo aparelho.

Posteriormente, as acusações decorrentes desse caso foram arquivadas e editores e repórteres, inocentados. Na época, a Apple afirmou que tomaria medidas para evitar outro vazamento – chegou até a adotar caixas lacradas para transportar protótipos para teste.

Mas o caso se repetiu. Muito descuido com um protótipo ainda fora do mercado e de um modelo tão envolvido em brigas de patentes, não?

