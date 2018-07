REPRODUÇÃO

Na próxima semana, acontecerá a Google I/O, conferência que mostra as novidades da empresa. Dentre os anúncios mais esperados estão os novos recursos do Android M — próximo sistema operacional a ser lançado pela empresa. E segundo reportagem do BuzzFeed, uma das novidades a ser anunciada é o reconhecimento de impressões digitais, que já viria instalado diretamente de fábrica.

Com essa ferramenta, novas possibilidades em aplicativos seriam criadas. Além de desbloquear o celular com a impressão digital, as pontas dos dedos poderiam substituir a necessidade de senhas em alguns programas, que poderiam utilizar o sistema biométrico.

O Google não comentou a possível novidade. Assim, não se sabe quais serão os recursos que o sistema possibilitará aos usuários de Android. O lançamento deve ocorrer para acompanhar a atualização de celulares de empresas, como a Samsung, que já começa a instalar leitores biométricos nos aparelhos, mas que não tinha um sistema operacional, compatível.

A leitura de impressões digitais em aparelhos móveis não é uma novidade para a Google. Antes do lançamento do Nexus 6, especulava-se que o smartphone teria o leitor de impressões. A ideia, porém, acabou sendo abandonada para diminuir o custo de produção do celular.