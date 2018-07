A Apple estaria se apressando para fabricar um novo iPhone que opera em redes de celular baseadas na tecnologia CDMA (a mesma usada pela Vivo no Brasil antes de a operadora trocar para o GSM, tecnologia que usa o chip para registrar o número do telefone). A medida permitiria que os telefones da Apple pudessem ser usados por mais de uma empresa de telefonia celular nos EUA, onde a tecnologia ainda é usada, incluindo a Verizon, segundo informações do jornal Wall Street Journal.

Há meses existiam rumores de que a Verizon começaria a vender o iPhone. Mas Lowell McAdam, diretor da operadora, negou nesta quarta-feira a possibilidade de um iPhone na sua atual rede 3G.

A Verizon espera um modelo futuro do telefone adaptado para as redes 4G, que já estão sendo implementadas pela operadora, disse McAdam em uma conferência de telefonia sem fio em São Francisco, repetindo as afirmações do diretor geral da Verizon no mês passado.

Uma versão do iPhone que usa a tecnologia CDMA não seria necessariamente para a operadora. A Sprint Nextel usa a mesma tecnologia nos EUA, como também algumas operadoras chinesas e sul-coreanas. Sprint e Apple não quiseram comentar.

O Wall Street Journal, citando pessoas próximas à Apple, disse nesta quarta-feira que a empresa começará a produzir o novo iPhone no fim do ano e que ele poderia estar à venda no início de 2011.

Os iPhones atuais só funcionam em redes GSM e, nos EUA, é vendido com exclusividade pela operadora T&T. O jornal também disse que a Apple está desenvolvendo uma quinta geração do iPhone. Também citou que a empresa estaria trabalhando em novos designs para o aparelho, incluindo modelos com telas menores e maiores. A Apple tem apresentado um novo modelo do iPhone a cada ano, no mês de junho.

Shaw Wu, um analista da Kaufman Bross., escreveu nesta quarta em uma pesquisa que “em nossos contatos com a indústria e fontes, temos recebidos informações recorrentes sobre o desenvolvimento de novos formatos do iPhone”.

