Chip da empresa já é usado no iPad Air 2. FOTO: Divulgação Chip da empresa já é usado no iPad Air 2. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Apple planeja que os próximos modelos de iPhone sejam vendidos com um SIM Card próprio da empresa, em vez do chip de alguma operadora de telefonia, afirma o site especializado Apple Insider.

Em outubro, ao lançar o iPad Air 2, a empresa apresentou o seu chip, que tem como principal atrativo ser universal e permitir que o cliente migre de uma operadora para outra sem precisar trocar de chip.

Ainda disponíwel apenas nos EUA e Europa, o SIM Card da Apple evita que o usuário precise se comprometer com alguma operadora por meio de contratos de longa duração. Em vez disso, ele pode navegar pelas diferentes operadoras e definir qual delas tem uma oferta melhor para as suas necessidades, além de facilitar a vida de viajantes, que podem assinar o plano de uma operadora local quando estão fora da sua região.

Se a empresa confirmar a novidade, pode gerar um grande impacto nas operadoras, já que a grande diferença de preços dos modelos pós-pagos de iPhones para os desbloqueados era um dos estímulos para os consumidores da Apple aceitarem contratos de longo prazo com as operadoras. O novo chip pode impulsionar a venda dos aparelhos desbloqueados por causa da facilidade de troca de um plano para outro.

A viabilidade do serviço, porém, depende de acordo com as operadoras. O chip da Apple ainda não está disponível no Brasil.