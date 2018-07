O próximo iPhone da Apple pode ter uma versão mais barata de acordo com uma reportagem publicada pelo jornal New York Times nesta sexta-feira, 18. Citando fontes próximas à Apple, a reportagem diz que a Apple não está planejando lançar uma versão menor do iPhone, como havia afirmado uma reportagem da Bloomberg.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Segundo as fontes ouvidas pelo jornal, um iPhone menor não ajudaria a reduzir o custo de produção e ainda traria dificuldades de uso por causa da tela menor. Um tamanho diferente também seria um problema para os desenvolvedores de aplicativos, que teriam de readaptar seus programas para iPhone.

O jornal lembrou que Steve Jobs havia feito críticas ao Android em outubro pela variedade de modelos de telefones, com diferentes tamanhos e versões de software. “Acreditamos que o Android é muito, muito fragmentado e está ficando cada vez mais fragmentado”, disse Jobs. Para o CEO da Apple, o iPhone levaria vantagem ao apostar em um único modelo.

A estratégia da Apple para atingir novos consumidores seria diminuir o custo de produção do telefone. Segundo o jornal, a empresa está considerando mudar a quantidade de memória ou a qualidade da câmera para diminuir o preço do telefone. “O tamanho do aparelho não vai variar”, disse a fonte ao New York Times.

A empresa também estaria procurando novas formas mais fáceis de interagir com o telefone, usando comandos de voz o que poderia facilitar para pessoas que não gostam do teclado visual na tela do iPhone.

O serviço de armazenamento de dados online da Apple, o Mobile Me, poderia se tornar gratuito no próximo iPhone, o que também ajudaria a reduzir o espaço interno do telefone.

Um iPhone mais barato, de acordo com o New York Times, também seria uma estratégia da Apple para ampliar as vendas em países fora dos Estados Unidos, onde os subsídios das operadoras não ajudam a reduzir o preço do iPhone, que fica em desvantagem aos celulares com Android.