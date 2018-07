Empresa precisa que novo videogame triunfe contra XBox e não perca dinheiro como o PlayStation 3

TÓQUIO – A Sony definiu o lançamento de seu PlayStation 4 no Japão nesta segunda-feira, 9, conforme se prepara para uma guerra de consoles com a Microsoft, que poderá levar a empresa japonesa de volta ao lucro.

A Sony disse que irá lançar o PS4 em 22 de fevereiro no Japão, três meses após o lançamento de 15 de novembro nos Estados Unidos. A versão básica do PS4 será vendida no varejo por 39.980 ienes (US$ 400), em linha com o preço norte-americano de US$ 399. Isso comparado com o valor de US$ 499 do XBox One da Microsoft, que será lançado em 22 de novembro.

Com o PS4, a Sony espera que a divisão de jogos, uma das mais importantes junto com os segmentos móvel e de imagens, irá levá-la de volta ao lucro após a empresa rejeitar a proposta do acionista ativista Daniel Loeb para desmembrar seu lucrativo segmento de entretenimento do restante da empresa.

Para atingir os números, a Sony deve garantir que o PS4 triunfe na batalha contra o Xbox One, da Microsoft, assim como na luta contra o Wii U, da Nintendo.

O mercado de jogos mudou drasticamente desde o lançamento do último console da Sony em 2006, o PS3, com jogadores casuais mudando para jogos online e de smartphones como “Angry Birds”, da Rovio, e “Candy Crush”, da Midasplayer. De acordo com o CFO da Sony, Masaru Kato, “não se espera que uma perda seja coberta com o lançamento do PS4, como ocorreu com anteriormente”.

Segundo Kato, à época do lançamento do PS3, a empresa teve muitos gastos com desenvolvimento interno de tecnologia para a fabricação de chips. “Hoje, porém, temos tecnologia o suficiente para trabalhar com material de empresas parceiras, e o investimento para desenvolver esses chips também será feito por elas, de maneira que o gasto não fica só conosco”, explica ele.