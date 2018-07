Data coincide com o lançamento na Europa e nos Estados Unidos, mas apenas modelo Wi-Fi deve ser vendido por aqui

FOTO: Reuters

TÓQUIO – A Sony informou, nesta quarta-feira, 19, a data em que seu novo console móvel, o PlayStation Vita, chegará à América Latina: 22 de fevereiro de 2012. A data coincide com o lançamento na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, no entanto, por aqui apenas o modelo Wi-Fi será vendido.

—-

O novo dispositivo, que está nas lojas no Japão em 17 de dezembro deste ano, custará US$ 249,99 (Wi-Fi) e US$ 299,99 (Wi-Fi e 3G) nos Estados Unidos. O preço para o Brasil não foi divulgado. A empresa avisa ainda que ”podem ocorrer exceções quanto à data de lançamento em certos países da América Latina, dependendo do andamento dos processos governamentais de aprovação de segurança e conformidade em curso”.

O console, que conta com tela frontal de OLED e painel traseiro sensíveis ao toque, dois joysticks analógicos, sensores de movimento e duas câmeras, terá menus traduzidos para o português.

Segundo a Sony, mais de 100 jogos estão atualmente em produção. Entre eles, Sound Shapes, Resistance: Burning Skies, Assassin’s Creed, FIFA e Call of Duty.