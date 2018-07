A Sony anunciou nesta quarta-feira, 11, que vai lançar oficialmente no Brasil o console de videogames PlayStation 3. Ele estará disponível ainda neste mês, ao preço de R$ 1.999, depois de anos em que a venda do produto no país se dava via importação por terceiros, consolidando assim a chegada definitiva da gigante japonesa no mercado de games brasileiro.

Segundo a companhia, o console, lançando em 2006, terá assistência técnica e garantia de um ano em todo o país, em um momento de aumento da competição da companhia frente ao Xbox 360, que já é vendido no país pela Microsoft. Desde 2009 a Sony vende oficialmente os jogos para a plataforma no Brasil.

“Não podemos falar de meta de vendas, estamos num momento um pouco diferente, de se estabelecer oficialmente no mercado, fazer o negócio bem feito”, afirmou Anderson Gracias, gerente geral da Divisão PlayStation no Brasil.

“Sobre o preço não tem muita mágica, a carga tributária é alta e incide em cascata”, explica Gracias. O PS3 que a Sony venderá no país será importado, submetido a um processo de nacionalização, para que as embalagens e manuais contenham todas as informações em português, segundo a fabricante.

De acordo com Gracias, os estudos para o lançamento do PS3 no país eram realizados há tempos, pois se trata de um projeto importante, que coloca o Brasil de vez no mercado de games da Sony. A empresa passará a lançar seus produtos da linha PlayStation no país sem o atraso observado até o momento.

A intenção da companhia é distribuir no Brasil toda a linha de produtos PlayStation. “Isso inclui o console, jogos e acessórios, bem como a experiência online com a Playstation Network, que faz parte dos nossos planos para o futuro”, afirma comunicado divulgado pela empresa, sem informar datas.

Sobre a PSN brasileira, Gracias aponta que o projeto está em andamento, mas que envolverá várias etapas, primeiramente uma fase de tradução e posteriormente disponibilização de conteúdo local. Ele estima que até o momento existam cerca de 500 mil usuários do PS3 no Brasil.

